Прогноз погоды в Киеве на 10 дней показывает умеренно теплую погоду с периодическими переменами ветра и небольшими осадками.

Прогноз погоды в Киеве на 10 дней свидетельствует о различных температурных колебаниях и разных погодных условиях, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет сайт meteofor .

С 31 июля по 9 августа температура воздуха будет колебаться от +16 до +28°C. В частности, 31 июля ожидается +18°C, 1 августа - +22°C, 2 августа температура снизится до +16°C, а уже 3 августа столбик термометра поднимется до +25°C.

Ветры в этот период будут изменять свое направление. 31 июля будет идти северо-западный ветер с порывами до 12 м/с, 1 августа — западный с порывами 9 м/с, 2 числа также западный, но с меньшей скоростью — 4 м/с. Третье направление ветра изменится на юго-восточное, а скорость будет достигать 6 м/с.

Осадков в первые дни прогноза будет минимум. 31 июля ожидается 0 мм, 1 и 2 августа без осадков, 3 августа тоже осадков не предполагается. Однако 7 возможны дожди с осадками 7,6 мм, а 9 августа ожидается лишь 0,9 мм.

Температура во второй половине периода также будет варьироваться: 4 августа воздух остынет до +16°C, 5 числа снова поднимется до +27°C, а 6-го снизится до +17°C. Ветер в эти дни преобладает южное или северное направление с умеренной скоростью.

В итоге прогноз погоды в Киеве на 10 дней демонстрирует умеренно теплую погоду с периодическими изменениями ветра и незначительными осадками, что следует учесть при планировании мероприятий на открытом воздухе.