Нова система оплати за проїзд у Миколаєві вже змінила звичний спосіб пересування містом, повідомляє Politeka.

Тепер замість традиційних квитків або прив’язки до певного банку пасажири можуть користуватися універсальним QR-кодом. Для оплати достатньо мати смартфон і кілька секунд часу, що робить процес швидким і зручним.

У квітні 2025 року ця система дала змогу провести понад 207 тисяч платежів. Вона виявилася популярною, адже дозволяє не лише оплачувати поїздки, а й користуватися пересадками між різними маршрутами протягом півтори години без додаткових витрат.

Такий підхід є вигіднішим у порівнянні зі звичайним квитком: паперовий коштує 10 гривень, тоді як безготівковий — лише 8. Окрім цього, нова система оплати за проїзд у Миколаєві відкриває доступ до різних проїзних документів. Користувачі можуть обирати серед місячних, семиденних, п’ятнадцятиденних абонементів, а також студентських і туристичних квитків на один чи два дні.

Це рішення орієнтоване на тих, хто хоче заощадити час та гроші, уникаючи черг. Також нововведення торкнулося карток національного кешбеку — якщо їх прив’язати до Apple Pay чи Google Pay, ними можна розраховуватися просто в транспорті через сканування QR-коду.

Деталі про тарифи та види проїзних можна знайти на сайті КП «Миколаївелектротранс». Там же вказані контактні телефони гарячої лінії для додаткових запитань і консультацій.

До слова, у Миколаєві також повідомляли про новий графік руху транспорту. Він розроблений з урахуванням прибуття ранкового потяга, який до нашого міста приїжджає зі столиці. Він прибуває о 5:46.

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