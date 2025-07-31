Новая система оплаты за проезд в Николаеве уже изменила привычный способ передвижения по городу, сообщает Politeka.

Теперь вместо традиционных билетов или привязки к определенному банку пассажиры могут использовать универсальный QR-код. Для оплаты достаточно иметь смартфон и несколько секунд времени, что делает процесс быстрым и удобным.

В апреле 2025 года эта система позволила провести более 207 тысяч платежей. Она оказалась популярной, ведь позволяет не только оплачивать поездки, но и пользоваться пересадками между разными маршрутами в течение полутора часов без дополнительных затрат.

Такой подход выгоднее по сравнению с обычным билетом: бумажный стоит 10 гривен, тогда как безналичный — всего 8. Кроме этого, новая система оплаты за проезд в Николаеве открывает доступ к различным проездным документам. Пользователи могут выбирать среди месячных, семидневных, пятнадцатидневных абонементов, а также студенческих и туристических билетов на один или два дня.

Это решение ориентировано на тех, кто хочет сэкономить время и деньги, избегая очередей. Также нововведение коснулось карт национального кэшбека — если их привязать к Apple Pay или Google Pay, ими можно рассчитываться прямо в транспорте через сканирование QR-кода.

Детали о тарифах и видах проездных можно найти на сайте КП «Николаевэлектротранс». Здесь же указаны контактные телефоны горячей линии для дополнительных вопросов и консультаций.

К слову, в Николаеве также сообщали о новом графике движения транспорта. Он разработан с учетом прибытия утреннего поезда, который в наш город приезжает из столицы. Он прибывает в 5:46.

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