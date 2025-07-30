Подорожчання продуктів у Полтавській області спостерігається на окремі найменування.

Подорожчання продуктів у Полтавській області зафіксовано за результатами моніторингу цін на основні споживчі товари, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає портал Мінфін.

Манна крупа Хуторок (800 г) в цьому місяці демонструє середній показник — 32,91 грн. У мережі Metro її реалізують за 28,83, у Novus – 36,99. У червні ця ж позиція коштувала в середньому 29,41 гривень, отже, зафіксовано підвищення на 3,50. Вартість зросла 3 липня й надалі залишалася стабільною протягом усього періоду до 30-го числа включно.

Олія Щедрий Дар (850 мл) наразі коштує в середньому 80,93 грн. Цінники коливаються залежно від мережі: Metro – 79,20, Auchan – 81,60, Novus – 81,99. У червні середній рівень становив 80,26, приріст — 2,60. Найвищий показник зафіксований 30 липня.

Кава Nescafe Gold (210 г) у липні представлена за 549,70 у мережі Auchan. Місяцем раніше вона продавалася за 478,08 грн. Різниця в ціні становить 2,50 гривні. Із 3 липня ціновий рівень залишається фіксованим.

У супермаркеті «Сільпо» манка Повна Чаша (800 г) коштує 14,99 гривень, олія СтоЖар (0,85 л) – 82,99, зернова кава Різдвяна (200 г) – 289,00.

Подорожчання продуктів у Полтавській області спостерігається на окремі найменування, переважно в категоріях бакалії, напоїв і кулінарних жирів.

До слова, на Полтавщині також можна отримати їжу безкоштовно.

Карітас Полтава оголошує про початок реєстрації на отримання гарячих обідів для мешканців міста та внутрішньо переміщених осіб, які належать до категорії соціально вразливих громадян.

Ця ініціатива спрямована на підтримку людей, які потребують додаткової турботи та допомоги в умовах складної соціально-економічної ситуації.

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