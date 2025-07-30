Подорожание продуктов в Полтавской области наблюдается на отдельные наименования.

Подорожание продуктов в Полтавской области зафиксировано по результатам мониторинга цен на основные потребительские товары, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет портал Минфин .

Манная крупа Хуторок (800 г) в этом месяце демонстрирует средний показатель – 32,91 грн. В сети Metro ее реализуют за 28,83, у Novus – 36,99. В июне эта же позиция стоила в среднем 29,41 гривны, следовательно, зафиксировано повышение на 3,50. Стоимость выросла 3 июля и в дальнейшем оставалась стабильной в течение всего периода до 30 числа включительно.

Масло Щедрый Дар (850 мл) стоит в среднем 80,93 грн. Ценники колеблются в зависимости от сети: Metro – 79,20, Auchan – 81,60, Novus – 81,99. В июне средний уровень составил 80,26, прирост – 2,60. Самый высокий показатель зафиксирован 30 июля.

Кофе Nescafe Gold (210 г) в июле представлен за 549,70 в сети Auchan. Месяцем ранее она продавалась за 478,08 грн. Разница в цене составляет 2,50 грн. С 3 июля ценовой уровень остается фиксированным.

В супермаркете «Сільпо» манка Полная Чаша (800 г) стоит 14,99 гривен, масло СтоЖарь (0,85 л) – 82,99, зерновой кофе Рождественский (200 г) – 289,00.

Подорожание продуктов в Полтавской области наблюдается отдельные наименования, преимущественно в категориях бакалеи, напитков и кулинарных жиров.

К слову, в Полтавской области также можно получить еду бесплатно.

Каритас Полтава объявляет о начале регистрации на получение горячих обедов для жителей города и внутренне перемещенных лиц, относящихся к категории социально уязвимых граждан.

Эта инициатива направлена на поддержку людей, нуждающихся в дополнительной заботе и помощи в условиях сложной социально-экономической ситуации.

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