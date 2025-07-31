Подорожчання продуктів у Сумській області зафіксовано у кількох категоріях товарів за останній місяць, повідомляє Politeka.

Згідно з даними порталу Мінфін, відзначається зростання вартості хлібобулочних виробів, молочної продукції та яєць.

Розцінки на хліб пшеничний «Цар Хліб» (нарізка, 600 грамів) у липні сягнули 44,72 грн. У магазині Megamarket його можна придбати за 42,90, а в Metro – за 46,53. У червні середній показник становив 43,98, отже, спостерігається збільшення на 0,74.

Яйця курячі «Квочка» (С1, 10 штук) на поточний момент коштують 70,30 грн, як у мережі Auchan. У червні середня вартість цього ж продукту становила 67,90. Таким чином, зафіксовано зміну в бік зростання на 2,40.

Серед молочних продуктів зміна відбулася також. Сметана «Президент» 15% (350 г) у липні має середню ціну 53,49 грн. У Metro – 53,98 гривні, у Novus – 52,99. Минулого місяця середній показник сягав 54,17. Зниження становить 0,50.

Дані з регіонального супермаркету «Сільпо» дозволяють порівняти розцінки на подібні товари: хліб подовий «Альзас солодовий» (100 г) коштує 11,90 гривень, яйця «Це – яйце!» (С0, 10 шт.) – 81,36, сметана «Молокія» 15% (300 г) – 53,49.

Отже, подорожчання продуктів у Сумській області стосується передусім хліба й яєць. Ціни зросли поступово протягом липня, при цьому молочні продукти залишаються відносно стабільними.