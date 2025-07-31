Подорожание продуктов в Сумской области касается прежде всего хлеба и яиц.

Подорожание продуктов в Сумской области зафиксировано в нескольких категориях товаров за последний месяц, сообщает Politeka.

Согласно данным портала Минфин , отмечается рост стоимости хлебобулочных изделий, молочной продукции и яиц.

Расценки на хлеб пшеничный "Царь Хлеб" (нарезка, 600 граммов) в июле составили 44,72 грн. В магазине Megamarket его можно приобрести за 42,90, а в Metro – за 46,53. В июне средний показатель составил 43,98, следовательно, наблюдается увеличение на 0,74.

Яйца куриные «Наседка» (С1, 10 штук) на текущий момент стоят 70,30 грн, как в сети Auchan. В июне средняя цена этого же продукта составила 67,90. Таким образом, зафиксировано изменение в сторону роста на 2,40.

Среди молочных продуктов изменение произошло также. Сметана «Президент» 15% (350 г) в июле имеет среднюю цену 53,49 грн. У Metro – 53,98 гривны, у Novus – 52,99. В прошлом месяце средний показатель достигал 54,17. Снижение составляет 0,50.

Данные из регионального супермаркета «Сільпо» позволяют сравнить расценки на подобные товары: хлеб подовый «Альзас солодовый» (100 г) стоит 11,90 гривен, яйца «Это – яйцо!» (С0,10 шт.) – 81,36, сметана «Молокия» 15% (300 г) – 53,49.

Следовательно, подорожание продуктов в Сумской области касается прежде всего хлеба и яиц. Цены выросли постепенно в течение июля, при этом молочные продукты остаются относительно стабильными.