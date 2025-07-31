Робота для пенсіонерів у Запоріжжі доступна у сфері транспорту, прибирання та охорони з офіційним оформленням та стабільною оплатою.

Робота для пенсіонерів у Запоріжжі пропонує кілька варіантів зайнятості, повідомляє Politeka.

Інформацію про актуальні вакансії надає сайт work.ua.

Компанія «Терра-Глас» шукає водія зі стажем від одного року, з правами категорії В, С, віком 55−60 років. Пропонують офіційне працевлаштування, повну зайнятість, п’ятиденний робочий тиждень, оплачуване стажування та зарплату від 20 000 до 25 000 гривень. Обов’язки водія включають доставку склопакетів по місту та області, а також утримання автомобілів у справному стані.

Компанія Clean Work запрошує клінера з можливістю працювати повний або неповний робочий день. Основні завдання: прибирання приміщень, миття підлоги, вікон, пилососіння, а також догляд за прибудинковою територією. Досвід роботи не обов’язковий, є навчання, зарплата становить 15 000–16 000 гривень із бонусами. Графік гнучкий, що дозволяє поєднувати роботу з іншими справами.

Також компанія «Всесвіт, бізнес паперу, IT» шукає охоронця для контролю порядку на виробництві. Вимоги – хороша фізична форма, вміння працювати з комп’ютером, дисциплінованість та відсутність шкідливих звичок. Робота за графіком 1/3, зарплата — від 8 000 гривень. Основні обов’язки: контроль території, робота з журналами, відеоспостереженням і пропускним режимом.

Отже, робота для пенсіонерів у Запоріжжі доступна у сфері транспорту, прибирання та охорони з офіційним оформленням та стабільною оплатою.

До слова, в Запоріжжі особи пенсійного віку також можуть отримати грошову допомогу у розмірі 10 800 гривень.

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