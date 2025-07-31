Работа для пенсионеров в Запорожской области доступна в сфере транспорта, уборки и охраны с официальным оформлением и стабильной оплатой.

Работа для пенсионеров в Запорожской области предлагает несколько вариантов занятости, сообщает Politeka.

Информацию об актуальных вакансиях предоставляет сайт work.ua.

Компания Терра-Глас ищет водителя со стажем от одного года, с правами категории В, С, возрастом 55-60 лет. Предлагают официальное трудоустройство, полную занятость, пятидневную рабочую неделю, оплачиваемую стажировку и зарплату от 20 000 до 25 000 гривен. Обязанности водителя включают в себя доставку стеклопакетов по городу и области, а также содержание автомобилей в исправном состоянии.

Clean Work приглашает клинера с возможностью работать полный или неполный рабочий день. Основные задачи: уборка помещений, мытье полов, окон, пылесосение, а также уход за придомовой территорией. Опыт работы не обязателен, есть обучение, зарплата составляет 15 000–16 000 гривен с бонусами. График гибок, позволяющий совмещать работу с другими делами.

Также компания «Вселенная, бизнес бумаги, IT» ищет охранника для контроля порядка на производстве. Требования – хорошая физическая форма, умение работать с компьютером, дисциплинированность и отсутствие вредных привычек. Работа по графику 1/3, зарплата – от 8 000 гривен. Основные обязанности: контроль территории, работа с журналами, видеонаблюдением и пропускным режимом.

Итак, работа для пенсионеров в Запорожье доступна в сфере транспорта, уборки и охраны с официальным оформлением и стабильной оплатой.

К слову, в Запорожье лица пенсионного возраста также могут получить пособие в размере 10 800 гривен.

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