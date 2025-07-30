Робота для пенсіонерів у Кривому Розі доступна у різних сферах.

Робота для пенсіонерів у Кривому Розі пропонує кілька варіантів працевлаштування, повідомляє Politeka.

Інформацію про актуальні вакансії надає сайт work.ua.

Зокрема, мережа магазинів сантехніки «БУЛЬ-БУЛЬ» шукає продавця-консультанта. Зарплата становить від 15 000 до 35 000 грн і складається зі ставки, завдань та бонусів. Посада передбачає консультації клієнтів, допомогу у виборі товару, розвантаження та завантаження продукції, ведення обліку та підтримання порядку в магазині. Вимоги – досвід роботи з сантехнікою від одного року, комунікабельність, ввічливість і відповідальність.

Також у Кривому Розі компанія ДТЕК шукає водія автотранспортних засобів з оплатою від 14 000 до 15 000 грн плюс щомісячна премія. Для роботи потрібне посвідчення категорій В, С, досвід не менше двох років, знання правил дорожнього руху, навички ремонту транспортних засобів. Обов’язки включають експлуатацію техніки, її обслуговування, дотримання правил безпеки та надання долікарської допомоги.

Ще одна пропозиція – робота охоронником на вахтовому режимі (20/10) в компанії Стаф, РОА. Зарплата коливається від 10 000 до 15 000 грн. Працівникам забезпечують гуртожиток і харчування. Вимагається відсутність судимості, медичний огляд, документи для працевлаштування, досвід у сфері охорони бажаний.

Отже, робота для пенсіонерів у Кривому Розі доступна у різних сферах – від продажів до охорони і водіння. Представлені вакансії передбачають офіційне працевлаштування, соціальні гарантії і можливість стабільного доходу.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Кривому Розі: кому і за що готові платити до 17 тисяч.

Також Politeka повідомляла, Субсидії для пенсіонерів у Кривому Розі: в ПФУ назвали основні причини відмови у наданні допомоги.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Кривому Розі: на що різко переписали цінники.