Работа для пенсионеров в Кривом Роге доступна в разных сферах.

Работа для пенсионеров в Кривом Роге предлагает несколько вариантов трудоустройства, сообщает Politeka.

Информацию об актуальных вакансиях предоставляет сайт work.ua.

В частности, сеть магазинов сантехники «БУЛЬ-БУЛЬ» ищет продавца-консультанта . Зарплата составляет от 15000 до 35000 грн и состоит из ставки, задач и бонусов. Должность предусматривает консультации клиентов, помощь в выборе товара, разгрузку и погрузку продукции, ведение учета и поддержание порядка в магазине. Требования – опыт работы с сантехникой от одного года, коммуникабельность, вежливость и ответственность.

Также в Кривом Роге компания ДТЭК ищет водителя автотранспортных средств с оплатой от 14 000 до 15 000 грн плюс ежемесячная премия. Для работы требуется удостоверение категорий В, С, опыт не менее двух лет, знание правил дорожного движения, навыки ремонта транспортных средств. Обязанности включают в себя эксплуатацию техники, ее обслуживание, соблюдение правил безопасности и оказание доврачебной помощи.

Еще одно предложение – работа охранником на вахтенном режиме (20/10) в компании Стаф, РОА. Зарплата колеблется от 10000 до 15000 грн. Работникам обеспечивают общежитие и питание. Требуется отсутствие судимости, медицинское освидетельствование, документы для трудоустройства, опыт в сфере охраны желателен.

Итак, работа для пенсионеров в Кривом Роге доступна в разных сферах – от продаж до охраны и вождения. Представленные вакансии предусматривают официальное трудоустройство, социальные гарантии и возможность стабильного дохода.

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