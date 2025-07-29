Тарифи на комунальні послуги з 1 серпня в Кривому Розі будуть підвищені, проте платити більше потрібно буде не всім споживачам, повідомляє Politeka.net.

Зростання запровадила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), оприлюднила важливе рішення, яке стосується механізмів ціноутворення на електроенергію в Україні. Це рішення є частиною ширшої стратегії з адаптації енергетичного ринку до умов зростаючого навантаження на енергосистему, особливо у вечірні години.

Зокрема, регулятор анонсував тарифи на комунальні послуги з 1 серпня в Кривому Розі. Так звані прайс-кепи на електроенергію, які діятимуть у періоди максимального споживання світла.

Ці нововведення торкаються ключових сегментів оптового енергетичного ринку. Йдеться про ринок «на добу наперед» (РДН), внутрішньодобовий ринок (ВДР), а також балансуючий ринок. Відповідно до прийнятих змін, з 17:00 до 23:00 — саме в ці години в Україні традиційно спостерігається найбільший рівень споживання електроенергії — суттєво зростуть граничні ціни, які можна виставляти на продаж електроенергії.

Зокрема, у вечірній період на ринку «на добу наперед» та на внутрішньодобовому ринку вартість одного мегават-години електроенергії зросте з 9 000 гривень до 15 000 гривень. Це означає збільшення цін майже у 1,67 раза. Ще істотніші зміни торкнуться балансуючого ринку — тут гранична ціна підвищується з 10 000 гривень до 16 000 гривень за одну мегават-годину. Таким чином, ринок реагує на критичну потребу стимулювання виробників до активної участі в покритті вечірнього навантаження.

Водночас НКРЕКП наголошує: попри зростання прайс-кепів на оптовому ринку, для побутових споживачів тарифи на комунальні послуги з 1 серпня в Кривому Розі залишаються без змін. Для населення продовжує діяти фіксована ціна на електроенергію, яка наразі складає 4 гривні 32 копійки за одну кіловат-годину.

Проте експерти попереджають, що навіть за умови незмінності тарифу для населення, ухвалене рішення може мати низку економічних наслідків, які з часом позначаться на рівні життя громадян. Збільшення вартості електроенергії для підприємств, промислових споживачів, торговельних мереж та сфери послуг неминуче призведе до перегляду структури собівартості продукції та послуг.

Це, у свою чергу, спричинить подорожчання кінцевих товарів, транспортних послуг, логістики, оренди та інших щоденних витрат, які прямо або опосередковано оплачуються споживачами.

І хоча зміни не призведуть до негайного стрибка цін у роздрібному сегменті, їхній ефект стане помітним поступово. Уже в найближчі місяці українці можуть відчути вплив через зростання цін на продукти харчування, товари повсякденного вжитку, послуги комунального господарства, перевезення та інші сфери, де енерговитрати займають суттєву частку загального бюджету.

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