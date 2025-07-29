Тарифы на коммунальные услуги с 1 августа в Кривом Роге будут повышены, однако платить больше нужно не всем потребителям, сообщает Politeka.net.

Рост ввела Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), обнародовала важное решение, касающееся механизмов ценообразования на электроэнергию в Украине. Это решение является частью более широкой стратегии по адаптации энергетического рынка к условиям возрастающей нагрузки на энергосистему, особенно в вечерние часы.

В частности, регулятор анонсировал новые тарифы на коммунальные услуги с 1 августа в Кривом Роге. Так называемые прайс-кепы на электроэнергию, которые будут действовать в период максимального потребления света.

Эти нововведения затрагивают ключевые сегменты оптового энергетического рынка. Речь идет о рынке «на сутки вперед» (РДН), внутрисуточном (ВДР), а также балансирующем. Согласно принятым изменениям, с 17:00 до 23:00 – именно в эти часы в Украине традиционно наблюдается наибольший уровень потребления электроэнергии – существенно возрастут предельные цены.

В частности, в вечерний период «на сутки вперед» и на внутрисуточном стоимость одного мегаватт-часа вырастет с 9 000 до 15 000 гривен. Это означает увеличение цен почти в 1,67 раза. Еще более существенные изменения затронут балансирующий — здесь предельная цена повышается с 10 000 гривен до 16 000 гривен за один мегаватт-час. Таким образом, рынок реагирует на критическую потребность стимулирования производителей к активному участию в покрытии вечерней нагрузки.

В то же время НКРЭКУ отмечает: несмотря на рост прайс-кепов на оптовом рынке, для бытовых потребителей тарифы на коммунальные услуги с 1 августа в Кривом Роге остаются без изменений. Для населения продолжает действовать фиксированная цена на электроэнергию, которая составляет 4 гривны 32 копейки за один киловатт-час.

Однако эксперты предупреждают, что даже при неизменяемости тарифа для населения, принятое решение может иметь ряд экономических последствий, которые со временем скажутся на уровне жизни граждан. Увеличение стоимости электроэнергии для предприятий, промышленных потребителей, торговых сетей неизбежно приведет к пересмотру структуры себестоимости продукции и услуг.

Это, в свою очередь, приведет к удорожанию конечных товаров, логистики, аренды и других ежедневных расходов, прямо или косвенно оплачиваемых потребителями.

И хотя изменения не приведут к немедленному скачку цен в розничном сегменте, их эффект станет заметным постепенно. Уже в ближайшие месяцы украинцы могут ощутить влияние из-за роста цен на продукты питания, товары повседневного потребления, коммунального хозяйства, перевозки и другие сферы, где энергозатраты занимают существенную часть общего бюджета.

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