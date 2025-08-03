У Дніпрі почав діяти новий графік руху транспорту, згідно з яким автобуси №6К і №9К їздитимуть по-іношму, повідомляє Politeka.

Новий графік руху транспорту в Дніпрі передбачає, що автобуси замінять трамваї. Адже вони не можуть наразі курсувати через ремонт колії.

Нагадаємо, що обидва маршрути обслуговують ділянки, які тимчасово залишилися без трамвайного сполучення через масштабну реконструкцію колії на Старому мосту.

У відповідь на численні звернення мешканців розклад автобусів продовжили. Новий графік руху транспорту у Дніпрі передбачає збільшення часу курсування №6К і №9К як у будні, так і у вихідні. Пасажири тепер матимуть змогу скористатися транспортом у ширший часовий проміжок.

Згідно з оновленими даними, автобус №6К вирушатиме з площі Старомостової о 5:44, а останній рейс з цього напрямку передбачений на 20:47. У зворотному напрямку з Інституту мінеральних ресурсів перший рейс починатиме рух о 6:00, останній – о 21:07. Інтервал між рейсами складе приблизно 40 хвилин.

№9К також працюватиме довше. Перший рейс із площі Старомостової вирушатиме вже о 5:40, а останній – о 21:15. У напрямку від М’ясокомбінату перший - запланований на 6:10, останній - відправлятиметься о 21:47. Пасажирам слід очікувати автобус кожні 30-40 хвилин.

Рішення змінити розклад ухвалили через незручності, які виникли після призупинення трамваїв. Нагадаємо, що повна реконструкція трамвайних колій на Старому мосту обійдеться місту у 348 мільйонів гривень.

Відновлювальні роботи виконує приватне підприємство "Дніпромонтаж", яке вже брало участь у реалізації великих міських інфраструктурних проєктів. Завершення ремонту очікується приблизно за півтора року.

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