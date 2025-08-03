Пассажирам стоит обратить внимание на новый график движения транспорта в Днепре, так что рассказываем подробнее.

В Днепре начал действовать новый график движения транспорта , согласно которому автобусы №6К и №9К будут ездить по-другому, сообщает Politeka.

Новый график движения транспорта в Днепре предполагает, что автобусы заменят трамваи. Ведь они не могут сейчас курсировать из-за ремонта колеи.

Напомним, что оба маршрута обслуживают временно оставшиеся участки без трамвайного сообщения из-за масштабной реконструкции пути на Старом мосту.

В ответ на многочисленные обращения жителей расписание автобусов было продолжено. Новый график движения транспорта в Днепре предполагает увеличение времени курсирования №6К и №9К как по будням, так и по выходным. Пассажиры теперь смогут воспользоваться транспортом в более широкий временной промежуток.

Согласно обновленным данным, автобус №6К будет отправляться с площади Старомостовой в 5:44, а последний рейс по этому направлению предусмотрен на 20:47. В обратном направлении из Института минеральных ресурсов первый рейс будет начинать движение в 6:00, последний – в 21:07. Интервал между рейсами составит около 40 минут.

№9К также будет работать дольше. Первый рейс с площади Старомостовой будет отправляться уже в 5:40, а последний – в 21:15.

Решение изменить расписание было принято из-за неудобств, возникших после приостановки трамваев. Напомним, что полная реконструкция трамвайных путей на Старом мосту обойдется городу в 348 миллионов гривен.

Восстановительные работы выполняет частное предприятие "Днепромонтаж", уже участвовавшее в реализации крупных городских инфраструктурных проектов. Завершение ремонта ожидается примерно через полтора года.

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