Дефіцит овочів у Дніпропетровській області створює додаткове навантаження на торговельний ланцюг та кінцевого споживача.

Дефіцит овочів у Дніпропетровській області посилився через нове зростання цін на огірки, яке спостерігається по всій території України, передає Politeka.

Після незначного спаду, теплична продукція знову подорожчала, сягнувши позначки 30–50 грн за кілограм. Це на 13% більше, ніж тиждень тому. Основною причиною подорожчання експерти називають скорочення обсягів надходжень від вітчизняних тепличних господарств.

Як повідомляє аналітична платформа EastFruit, ситуація на внутрішньому ринку швидко змінилася, оскільки більшість комбінатів проводить масштабні зачистки. Таким чином, вибірка суттєво зменшилася. Також негативно вплинули погодні умови – літні теплиці знизили темпи збору врожаю.

На поточний момент огірки реалізуються в межах 30–50 гривень за кілограм, або $0,72–1,20, що демонструє приріст у порівнянні з попереднім періодом. Хоча у порівнянні з аналогічним проміжком 2024 року, ціна все ще нижча на 16%, проте динаміка свідчить про ймовірність подальшого здорожчання.

Учасники попереджають: надалі це може спричинити проблеми із реалізацією. Покупці можуть втратити інтерес до цього виду овочів, якщо тенденція збережеться.

Дефіцит овочів у Дніпропетровській області створює додаткове навантаження на торговельний ланцюг та кінцевого споживача.

До слова, на Дніпропетровщині також нестача риби.

З полиць магазинів зникають улюблені види українців — щука та товстолоб. За словами іхтіолога Юлії Куцоконь з Інституту зоології ім. Шмальгауза, ситуація у сфері рибного промислу стала критичною через війну.

Джерело: УНН

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