Дефицит овощей в Днепропетровской области создает дополнительную нагрузку на торговую цепь и конечного потребителя.

Дефицит овощей в Днепропетровской области усилился из-за роста цен на огурцы, который наблюдается по всей территории Украины, передает Politeka.

После незначительного спада, тепличная продукция снова подорожала, достигнув отметки 30–50 грн за килограмм. Это на 13% больше, чем неделю назад. Основной причиной удорожания эксперты называют сокращение объемов поступлений от отечественных тепличных хозяйств.

Как сообщает аналитическая платформа EastFruit, ситуация на внутреннем рынке быстро изменилась, поскольку большинство комбинатов производят масштабные зачистки. Таким образом, выборка существенно снизилась. Также негативно отразились погодные условия – летние теплицы снизили темпы сбора урожая.

На данный момент огурцы реализуются в пределах 30-50 гривен за килограмм, или $0,72-1,20, что демонстрирует прирост по сравнению с предыдущим периодом. Хотя по сравнению с аналогичным промежутком 2024 года цена все еще ниже на 16%, однако динамика свидетельствует о вероятности дальнейшего подорожания.

Участники предупреждают: в дальнейшем это может повлечь за собой проблемы с реализацией. Покупатели могут утратить интерес к этому виду овощей, если тенденция сохранится.

Дефицит овощей в Днепропетровской области создает дополнительную нагрузку на торговую цепь и конечного потребителя.

К слову, на Днепропетровщине тоже нехватка рыбы.

С полок магазинов исчезают любимые виды украинцев – щука и толстолоб. По словам ихтиолога Юлии Куцоконь из Института зоологии им. Шмальгауза, ситуация в сфере рыбного промысла стала критической из-за войны войны.

Источник: УНН

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