Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області набуває нових масштабів, і цього разу нестача торкнулася рибної продукції, повідомляє Politeka.

З полиць магазинів зникають улюблені види риби українців — щука та товстолоб. За словами іхтіолога Юлії Куцоконь з Інституту зоології ім. Шмальгауза, ситуація у сфері рибного промислу стала критичною через війну.

Найбільший удар по галузі завдав підрив Каховської ГЕС, який спричинив масову загибель водних ресурсів. Через знищення екосистеми рибалки втратили доступ до важливих водойм. Частина територій залишилася під окупацією, інші — небезпечні через мінування. Воєнний стан майже унеможливлює отримання дозволу на вилов — як для комерційного рибальства, так і для аматорського.

Ці обставини значно скоротили обсяги видобутку. Унаслідок цього щука та товстолоб стали справжнім делікатесом — знайти їх навіть у великих торговельних мережах непросто. Там, де риба з'являється, ціни б’ють рекорди. У Varus товстолобик коштує майже 180 гривень за кілограм, у “Сільпо” — трохи дешевше, близько 111 грн. Ситуація зі щукою ще складніша — в окремих магазинах вона взагалі відсутня, а там, де продається, ціна перевищує 190 грн/кг.

Відновити стабільність у галузі поки складно. Через втрачені рибогосподарські угіддя та обмеження щодо вилову поповнення запасів майже не відбувається. Крім того, постачання імпортної риби теж не компенсує нестачу — логістика ускладнена, а ціна зростає з урахуванням витрат.

Наразі експерти не прогнозують швидких позитивних змін. Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області — яскраве свідчення того, наскільки воєнні дії здатні змінити харчовий ринок, навіть у таких базових категоріях як риба.

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