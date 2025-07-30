Дефицит продуктов в Днепропетровской области приобретает новые масштабы, и на этот раз недостаток затронул рыбную продукцию, сообщает Politeka.

С полок магазинов исчезают любимые виды рыбы украинцев — щука и толстолоб. По словам ихтиолога Юлии Куцоконь из Института зоологии им.

Наибольший удар по отрасли нанес подрыв Каховской ГЭС, повлекший массовую гибель водных ресурсов. Из-за уничтожения экосистемы рыбаки потеряли доступ к важным водоемам. Часть территорий осталась под оккупацией, другие опасны из-за минирования. Военное состояние почти делает невозможным получение разрешения на отлов — как для коммерческого рыболовства, так и для любительского.

Эти обстоятельства значительно сократили объем добычи. В результате щука и толстолоб стали настоящим деликатесом — найти их даже в крупных торговых сетях непросто. Там, где рыба возникает, цены бьют рекорды. У Varus толстолобик стоит почти 180 гривен за килограмм, у Сильпо — чуть дешевле, около 111 грн. Ситуация со щукой еще сложнее – в отдельных магазинах она вообще отсутствует, а там, где продается, цена превышает 190 грн/кг.

Восстановить стабильность в отрасли пока сложно. Из-за утраченных рыбохозяйственных угодий и ограничений по отлову пополнения запасов почти не происходит. Кроме того, снабжение импортной рыбой тоже не компенсирует недостаток — логистика усложнена, а цена растет с учетом затрат.

Пока эксперты не прогнозируют быстрых положительных изменений. Дефицит продуктов в Днепропетровской области — яркое свидетельство того, насколько военные действия способны изменить продовольственный рынок даже в таких базовых категориях как рыба.

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