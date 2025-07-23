Готують тимчасове обмеження руху транспорту в Дніпрі, тому містянам варто знати, де у місті будуть незручності, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в проєкті розпорядження міського голови Дніпра.

Так, на одній із центральних магістралей міста — вулиці Володимира Антоновича буде обмеження руху транспорту в Дніпрі. Планується, що перекриття з 24 до 28 липня торкнеться ділянки дороги від будинку №17 і простягнеться до перехрестя з проспектом Олександра Поля, неподалік будинку №13.

За попередніми даними, проведення ремонтних робіт заплановане на період з двадцять четвертого по двадцять восьме липня. Упродовж цих п’яти днів на зазначеній ділянці будуть незручності. Основна причина обмеження руху транспорту в Дніпрі — необхідність модернізації та оновлення теплових мереж, що має покращити надійність теплопостачання в житловому секторі цього району.

Виконавцем робіт виступає комунальне підприємство «Теплоенерго», яке відповідатиме за організацію та проведення всіх технічних заходів. До початку перекриття підприємство зобов’язане узгодити схему об’їзду з патрульною поліцією, аби мінімізувати незручності для водіїв і зберегти безпеку дорожнього руху.

Окрім того, на місці майбутніх робіт встановлять спеціальні огородження, тимчасові знаки та іншу необхідну дорожню інфраструктуру, яка допоможе регулювати рух транспорту під час проведення ремонту.

Варто зазначити, що проєкт розпорядження про перекриття наразі ще не підписаний міським головою, отже документ поки що не набрав чинності. Остаточне рішення щодо дати початку робіт та запровадження обмежень ще очікується. Проте у міській раді застерігають водіїв та мешканців прилеглих районів: варто бути уважними й слідкувати за оновленнями в офіційних джерелах.

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