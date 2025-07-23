Готовят временное ограничение движения транспорта в Днепре, поэтому горожанам следует знать, где в городе будут неудобства, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в проекте распоряжения городского головы Днепра.

Так, на одной из центральных магистралей города – улице Владимира Антоновича будет ограничение движения транспорта в Днепре. Планируется, что перекрытие с 24 по 28 июля коснется участка дороги от дома №17 и протянется до перекрестка с проспектом Александра Поля, возле дома №13.

По предварительным данным, проведение ремонтных работ запланировано на период с 24 по 28 июля. За эти пять дней на указанном участке будут неудобства. Основная причина ограничения движения транспорта в Днепре – необходимость модернизации и обновления тепловых сетей, что должно улучшить надежность теплоснабжения в жилом секторе этого района.

Исполнителем работ выступает коммунальное предприятие «Теплоэнерго», отвечающее за организацию и проведение всех технических мероприятий. До начала перекрытия предприятие обязано согласовать схему объезда с патрульной полицией, чтобы свести к минимуму неудобства для водителей и сохранить безопасность дорожного движения.

Кроме того, на месте будущих работ будут установлены специальные ограждения, временные знаки и другая необходимая дорожная инфраструктура, которая поможет регулировать движение транспорта во время проведения ремонта.

Стоит отметить, что проект распоряжения о перекрытии пока еще не подписан городским головой, так что документ пока не вступил в силу. Окончательное решение о дате начала работ и введении ограничений еще не ожидается. Однако в городском совете предостерегают водителей и жителей близлежащих районов: следует быть внимательными и следить за обновлениями в официальных источниках.

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