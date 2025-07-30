Під час виконання дорожніх робіт можливі часткові обмеження руху транспорту в Тернополі

Обмеження руху транспорту в Тернополі розпочалося через масштабні ремонтні роботи на дорогах міста, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили в Тернопільській міській раді.

Розпочали поточний ремонт дорожнього покриття на одній із важливих магістралей міста — вулиці Текстильній. За повідомленням Тернопільської міської ради, роботи вже стартували, і першим етапом стало фрезерування зношеного шару асфальтобетону.

У рамках заходів заплановано не лише зняття старого покриття, а й комплексне оновлення дорожньої основи. Зокрема, після фрезерування підрядна організація укріпить дорожню основу сумішшю з щебеню та піску. Завершальним етапом стане влаштування нового асфальтобетонного покриття.

Під час виконання дорожніх робіт можливі часткові обмеження руху транспорту в Тернополі на ділянці, де працює спецтехніка. Водіїв міста просять поставитися до ситуації з розумінням і за можливості заздалегідь обирати альтернативні маршрути, щоб уникнути заторів та незручностей. Також важливо звертати увагу на встановлені тимчасові дорожні знаки й дотримуватися правил, особливо в зоні робіт, де введено обмеження руху транспорту в Тернополі.

Роботи проводитимуть щоденно у денний та вечірній час — з дев’ятої години ранку і до десятої вечора. За сприятливих погодних умов ремонт планують завершити до 2 серпня.

Що саме передбачає ремонт вулиці Текстильної:

демонтаж (фрезерування) старого шару асфальтобетону, який втратив експлуатаційні характеристики;

підсилення основи дороги за допомогою щебенево-піщаної суміші, що дозволить зробити дорожнє покриття більш стійким до навантажень;

влаштування нового шару, що забезпечить комфортний і безпечне пересування транспорту на тривалий час.

Міська влада наголошує, що основною метою ремонту є підвищення якості дорожнього покриття, поліпшення транспортної інфраструктури та безпеки пересування для всіх учасників дорожнього руху.

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