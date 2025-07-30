Ограничение движения транспорта в Тернополе началось из-за масштабных ремонтных работ на дорогах города, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в Тернопольском городском совете.

Начат текущий ремонт автодорожного покрытия на одной из важных магистралей города — улицы Текстильной. По сообщению Тернопольского городского совета, работы уже стартовали, и первым этапом стало фрезерование изношенного слоя асфальтобетона.

В рамках мероприятий запланировано не только снятие старого покрытия, но и комплексное обновление автодорожного основания. В частности, после фрезерования подрядная организация укрепит дорожное основание смесью из щебня и песка. Завершающим этапом станет устройство нового асфальтобетонного покрытия.

При выполнении работ возможны частичные ограничения движения транспорта в Тернополе на участке, где работает спецтехника. Водителей города просят отнестись к ситуации с пониманием и по возможности заранее выбирать альтернативные маршруты, чтобы избежать пробок и неудобств. Также важно обращать внимание на установленные временные дорожные знаки и соблюдать правила, особенно в зоне работ, где введено ограничение движения транспорта в Тернополе.

Работы будут проводить ежедневно в дневное и вечернее время — с девяти утра и до десяти вечера. При благоприятных погодных условиях ремонт планируется завершить до 2 августа.

Что именно предполагает ремонт Текстильной улицы:

демонтаж (фрезерование) старого слоя асфальтобетона, потерявшего эксплуатационные характеристики;

усиление основания дороги с помощью щебеночно-песчаной смеси, что позволит сделать автодорожное покрытие более устойчивым к нагрузкам;

устройство нового слоя, что обеспечит комфортное и безопасное передвижение транспорта на длительное время.

Городские власти подчеркивают, что основной целью ремонта является повышение качества дорожного покрытия, улучшение транспортной инфраструктуры и безопасность передвижения для всех участников дорожного движения.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Новый график движения поездов из Киева: Укрзализныця предупредила об изменениях и объявила расписание.

Также Politeka сообщала, Новый график движения транспорта в Днепре: пассажирам назвали даты важных изменений.

Как сообщала Politeka, Новый график движения поездов на Днепропетровщине: чего ждать пассажирам на популярных маршрутах.