Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області продовжує впливати на споживчий ринок.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області загострюється через стрімке зростання цін на яблука, які в Україні практично зникли з місцевих садів, повідомляє Politeka.

Середня вартість цього звичного фрукта сягнула 85,20 грн за кілограм, що втричі перевищує показники минулого року.

Про це повідомляє "Hromadske" з посиланням на експертів аграрного ринку.

Олександр Хорєв із проєкту EastFruit Weekly Ukraine зазначає, що на ринку переважають імпортні яблука, здебільшого з Польщі, оскільки власного врожаю практично немає. Рік тому в червні ціна на яблука була 28,11 грн за кілограм, зараз вона майже втричі вища.

Експерт Іван Томич вказує на "старіння садів і скорочення посадки нових", що стало однією з головних причин занепаду галузі в країні. Особливо показовим є те, що банани тепер виступають індикатором цін на яблука. Їхня вартість нині становить 74,15 грн за кілограм, тоді як торік була 64,03 грн.

Ринок заповнили переважно польські яблука, що фактично замінили українську продукцію. Якщо ситуація не зміниться, експерти попереджають, що яблука можуть остаточно стати преміальним товаром, недоступним для широкого споживання.