Дефицит продуктов в Днепропетровской области обостряется из-за стремительного роста цен на яблоки, практически исчезнувшие в Украине из местных садов, сообщает Politeka.

Средняя стоимость этого привычного фрукта достигла 85,20 грн за килограмм, что в три раза превышает показатели прошлого года.

Об этом сообщает "Hromadske" со ссылкой на экспертов аграрного рынка.

Александр Хорев из проекта EastFruit Weekly Ukraine отмечает, что на рынке преобладают импортные яблоки, в основном из Польши, поскольку собственного урожая практически нет. Год назад в июне цена на яблоки была 28,11 грн за килограмм, сейчас она почти в три раза выше.

Эксперт Иван Томич указывает на "старение садов и сокращение посадки новых", что явилось одной из главных причин упадка отрасли в стране. Особенно показательно то, что бананы теперь выступают индикатором цен на яблоки. Их стоимость сейчас составляет 74,15 грн за килограмм, тогда как в прошлом году была 64,03 грн.

Рынок заполнили преимущественно польские яблоки, фактически заменившие украинскую продукцию. Если ситуация не изменится, эксперты предупреждают, что яблоки могут стать премиальным товаром, недоступным для широкого потребления.