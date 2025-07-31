Дефицит продуктов в Днепропетровской области обостряется из-за стремительного роста цен на яблоки, практически исчезнувшие в Украине из местных садов, сообщает Politeka.
Средняя стоимость этого привычного фрукта достигла 85,20 грн за килограмм, что в три раза превышает показатели прошлого года.
Об этом сообщает "Hromadske" со ссылкой на экспертов аграрного рынка.
Александр Хорев из проекта EastFruit Weekly Ukraine отмечает, что на рынке преобладают импортные яблоки, в основном из Польши, поскольку собственного урожая практически нет. Год назад в июне цена на яблоки была 28,11 грн за килограмм, сейчас она почти в три раза выше.
Эксперт Иван Томич указывает на "старение садов и сокращение посадки новых", что явилось одной из главных причин упадка отрасли в стране. Особенно показательно то, что бананы теперь выступают индикатором цен на яблоки. Их стоимость сейчас составляет 74,15 грн за килограмм, тогда как в прошлом году была 64,03 грн.
Рынок заполнили преимущественно польские яблоки, фактически заменившие украинскую продукцию. Если ситуация не изменится, эксперты предупреждают, что яблоки могут стать премиальным товаром, недоступным для широкого потребления.
Дефицит продуктов в Днепропетровской области продолжает оказывать влияние на потребительский рынок, создавая дополнительные вызовы для жителей региона.
К слову, на Днепропетровщине тоже нехватка рыбы.
С полок магазинов исчезают любимые виды украинцев – щука и толстолоб. По словам ихтиолога Юлии Куцоконь из Института зоологии им. Шмальгауза, ситуация в сфере рыбного промысла стала критической из-за войны войны.
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