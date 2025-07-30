Є декілька підстав для відмови у наданні субсидії для пенсіонерів у Полтавській області на оренду житла.

Субсидії для пенсіонерів у Полтавській області можна оформити на аренду житла, проте заявник повинен мати статус ВПО, повідомляє Politeka.net.

Фахівці «Юридичного порадника для ВПО» розповіли, коли можуть відмовити у призначенні цієї допомоги.

Підстави для відмови у наданні субсидії для пенсіонерів у Полтавській області на оренду житла:

Відсутність статусу ВПО або невідповідність критеріям отримання допомоги:

ви чи хтось із членів вашої родини не має статусу внутрішньо переміщеної особи.

не виїхали з територій, де ведуться активні бойові дії або які тимчасово окуповані (відповідно до офіційного переліку, затвердженого Міністерством розвитку громад).

є у власності житло, площа якого перевищує 13,65 квадратних метрів на одну особу, і це житло розташоване на безпечній території.

житло не було знищене або суттєво пошкоджене, і про це немає інформації у Реєстрі пошкодженого майна, а також немає акта обстеження чи технічного звіту.

отримуєте іншу форму державної допомоги на проживання для ВПО.

Придбання транспортного засобу, новішого за 5 років:

Це також може стати причиною відмови у субсидії, за винятком кількох випадків:

мопеди та причепи;

мотоцикли, вартість яких не перевищує тринадцять прожиткових мінімумів (у 2025 році — до 39 364 гривень);

транспортні засоби, призначені для осіб з інвалідністю першої або другої групи;

авто, яке було отримане безоплатно, через благодійні організації або органи соціального захисту;

транспорт, який було знищено чи викрадено (за наявності відповідних підтверджень);

транспорт, зареєстрований на багатодітні родини, прийомних батьків, або родини, що виховують дітей з інвалідністю.

Здійснення великих фінансових витрат:

Якщо ви або члени вашої родини здійснили протягом року покупку чи інші витрати на суму понад сто тисяч гривень, це може стати підставою для відмови. Наприклад:

купівля нерухомості або земельної ділянки;

інвестиції в бізнес, купівля цінних паперів;

придбання іноземної валюти або банківських металів;

дорога побутова техніка або інші товари тривалого вжитку;

будь-які дії, пов’язані з набуттям прав власності;

внески до статутного капіталу підприємств.

Допустимі винятки:

придбання будівельних матеріалів у випадку, якщо житло було знищене або пошкоджене;

оплата медичних, освітніх або житлово-комунальних послуг;

придбання житла чи землі на території бойових дій до моменту їх офіційного включення до переліку таких територій.

Борг за аліментами:

Наявність заборгованості з виплати аліментів понад три місяці також є підставою для відмови, окрім таких випадків:

борг виплачується частинами згідно з рішенням суду;

аліменти стягуються у максимально можливому розмірі з мінімальної пенсії (50 відсотків);

особа, яка повинна сплачувати аліменти, не має можливості працювати, оскільки перебуває під домашнім арештом, у слідчому ізоляторі або тимчасово відсторонена від роботи (крім випадків злочинів проти держави).

Велика житлова площа:

У разі, якщо у вашій власності є житло, яке розташоване поза межами територій бойових дій і його площа перевищує 13,65 квадратних метрів на одного члена родини або 35,22 квадратних метрів на все домогосподарство, у субсидії можуть відмовити. Винятком є лише ті випадки, коли житло було зруйноване або стало непридатним для проживання, що підтверджується відповідними офіційними документами або записом у Реєстрі пошкодженого майна.

Придбання валюти або банківських металів на велику суму:

Купівля іноземної валюти або банківських металів на суму понад сто тисяч гривень також вважається великою витратою. Водночас винятки існують, якщо кошти були:

отримані від благодійних фондів;

використані для оплати освітніх або медичних послуг.

Збіг адреси орендованого житла з адресою, за яку вже виплачували компенсацію:

Якщо місце оренди, за яке ви подаєте документи на субсидію, збігається з тією ж адресою, за яку вже раніше отримували компенсацію за проживання ВПО, це може стати перешкодою для призначення нової субсидії для пенсіонерів у Полтавській області. У такому випадку виплату можуть призначити лише з місяця, що йде після завершення останнього періоду отримання компенсації.

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