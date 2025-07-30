Субсидии для пенсионеров в Полтавской области можно оформить на аренду жилья, однако заявитель должен иметь статус ВПЛ, сообщает Politeka.net.
Специалисты «Юридического советника для ВПЛ» рассказали, когда могут отказать в назначении этой помощи.
Основания для отказа в предоставлении субсидии для пенсионеров в Полтавской области на аренду:
Отсутствие статуса ВПЛ или несоответствие критериям получения помощи:
- вы или кто-либо из членов вашей семьи не имеет статуса внутренне перемещенного лица.
- не выехали с территорий, где ведутся активные боевые действия или временно оккупированные (в соответствии с официальным перечнем, утвержденным Министерством развития общин).
- есть в собственности жилье, площадь которого превышает 13,65 квадратных метров на одного человека, и это жилье расположено на безопасной территории.
- жилье не было уничтожено или существенно повреждено, и об этом нет информации в Реестре поврежденного имущества, а также отсутствует акт обследования или технического отчета.
- получаете другую форму государственной помощи для проживания для ВПЛ.
Приобретение транспортного средства, более 5 лет:
Это также может стать причиной отказа в субсидии, за исключением нескольких случаев:
- мопеды и прицепы;
- мотоциклы, стоимость которых не превышает тринадцать прожиточных минимумов (в 2025 году – до 39 364 гривен);
- транспортные средства, предназначенные для лиц с инвалидностью первой или второй группы;
- авто, полученное безвозмездно, через благотворительные организации или органы социальной защиты;
- транспорт, который был уничтожен или угнан (при наличии соответствующих подтверждений);
- транспорт, зарегистрированный на многодетные семьи, приемные родители, или семьи, воспитывающие детей с инвалидностью.
Осуществление больших финансовых затрат:
Если вы или члены вашей семьи совершили в течение года покупку или другие расходы на сумму более ста тысяч гривен, это может стать основанием для отказа.
- покупка недвижимости или земельного участка;
- инвестиции в бизнес; покупка ценных бумаг;
- приобретение иностранной валюты или банковских металлов;
- дорогостоящая бытовая техника или другие товары длительного потребления;
- любые действия, связанные с обретением прав собственности;
- взносы в уставный капитал предприятий.
Допустимые исключения:
- приобретение строительных материалов в случае, если оно было уничтожено или повреждено;
- оплата медицинских, образовательных или жилищно-коммунальных услуг;
- приобретение недвижимости или земли на территории боевых действий до момента их официального включения в перечень таких территорий.
Долг по алиментам:
Наличие задолженности по выплате алиментов свыше трех месяцев также является основанием для отказа кроме таких случаев:
- долг выплачивается частями согласно решению суда;
- алименты взимаются в максимально возможном размере по минимальной пенсии (50 процентов);
- лицо, которое должно платить алименты, не имеет возможности работать, поскольку находится под домашним арестом, в следственном изоляторе или временно отстранено от работы (кроме случаев преступлений против государства).
Большая жилая площадь:
В случае, если в вашей собственности есть дом, расположенное за пределами территорий боевых действий и его площадь превышает 13,65 квадратных метров на одного члена семьи или 35,22 квадратных метров на все домохозяйство, в субсидии могут отказать лишь те случаи, когда дом было разрушено. или записью в Реестре поврежденного имущества.
Приобретение валюты или банковских металлов на крупную сумму:
Покупка иностранной валюты или банковских металлов на сумму более ста тысяч гривен также считается большим расходом.
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полученные от благотворительных фондов;
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использованы для оплаты образовательных или медицинских услуг.
Совпадение арендованного жилья с адресом, за который уже выплачивали компенсацию:
Если место аренды, за которое вы подаете документы на субсидию, совпадает с тем же адресом, по которому уже раньше получали компенсацию за проживание ВПЛ, это может помешать назначению новой субсидии для пенсионеров в Полтавской области. В таком случае выплату могут назначить только с месяца, следующего по истечении последнего периода получения компенсации.
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