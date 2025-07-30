Есть несколько оснований для отказа в предоставлении субсидии для пенсионеров в Полтавской области на аренду жилья.

Субсидии для пенсионеров в Полтавской области можно оформить на аренду жилья, однако заявитель должен иметь статус ВПЛ, сообщает Politeka.net.

Специалисты «Юридического советника для ВПЛ» рассказали, когда могут отказать в назначении этой помощи.

Основания для отказа в предоставлении субсидии для пенсионеров в Полтавской области на аренду:

Отсутствие статуса ВПЛ или несоответствие критериям получения помощи:

вы или кто-либо из членов вашей семьи не имеет статуса внутренне перемещенного лица.

не выехали с территорий, где ведутся активные боевые действия или временно оккупированные (в соответствии с официальным перечнем, утвержденным Министерством развития общин).

есть в собственности жилье, площадь которого превышает 13,65 квадратных метров на одного человека, и это жилье расположено на безопасной территории.

жилье не было уничтожено или существенно повреждено, и об этом нет информации в Реестре поврежденного имущества, а также отсутствует акт обследования или технического отчета.

получаете другую форму государственной помощи для проживания для ВПЛ.

Приобретение транспортного средства, более 5 лет:

Это также может стать причиной отказа в субсидии, за исключением нескольких случаев:

мопеды и прицепы;

мотоциклы, стоимость которых не превышает тринадцать прожиточных минимумов (в 2025 году – до 39 364 гривен);

транспортные средства, предназначенные для лиц с инвалидностью первой или второй группы;

авто, полученное безвозмездно, через благотворительные организации или органы социальной защиты;

транспорт, который был уничтожен или угнан (при наличии соответствующих подтверждений);

транспорт, зарегистрированный на многодетные семьи, приемные родители, или семьи, воспитывающие детей с инвалидностью.

Осуществление больших финансовых затрат:

Если вы или члены вашей семьи совершили в течение года покупку или другие расходы на сумму более ста тысяч гривен, это может стать основанием для отказа.

покупка недвижимости или земельного участка;

инвестиции в бизнес; покупка ценных бумаг;

приобретение иностранной валюты или банковских металлов;

дорогостоящая бытовая техника или другие товары длительного потребления;

любые действия, связанные с обретением прав собственности;

взносы в уставный капитал предприятий.

Допустимые исключения:

приобретение строительных материалов в случае, если оно было уничтожено или повреждено;

оплата медицинских, образовательных или жилищно-коммунальных услуг;

приобретение недвижимости или земли на территории боевых действий до момента их официального включения в перечень таких территорий.

Долг по алиментам:

Наличие задолженности по выплате алиментов свыше трех месяцев также является основанием для отказа кроме таких случаев:

долг выплачивается частями согласно решению суда;

алименты взимаются в максимально возможном размере по минимальной пенсии (50 процентов);

лицо, которое должно платить алименты, не имеет возможности работать, поскольку находится под домашним арестом, в следственном изоляторе или временно отстранено от работы (кроме случаев преступлений против государства).

Большая жилая площадь:

В случае, если в вашей собственности есть дом, расположенное за пределами территорий боевых действий и его площадь превышает 13,65 квадратных метров на одного члена семьи или 35,22 квадратных метров на все домохозяйство, в субсидии могут отказать лишь те случаи, когда дом было разрушено. или записью в Реестре поврежденного имущества.

Приобретение валюты или банковских металлов на крупную сумму:

Покупка иностранной валюты или банковских металлов на сумму более ста тысяч гривен также считается большим расходом.

полученные от благотворительных фондов;

использованы для оплаты образовательных или медицинских услуг.

Совпадение арендованного жилья с адресом, за который уже выплачивали компенсацию:

Если место аренды, за которое вы подаете документы на субсидию, совпадает с тем же адресом, по которому уже раньше получали компенсацию за проживание ВПЛ, это может помешать назначению новой субсидии для пенсионеров в Полтавской области. В таком случае выплату могут назначить только с месяца, следующего по истечении последнего периода получения компенсации.

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