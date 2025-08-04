Грошова допомога для пенсіонерів у Полтавській області стає важливою підтримкою для осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Грошова допомога для пенсіонерів у Полтавській області передбачає, що наразі триває реєстрація для тих, хто потребує фінансів на оренду житла, повідомляє Politeka.

Грошова допомога для пенсіонерів у Полтавській області доступна в межах проєкту, який реалізує Карітас, і спрямована на людей, які постраждали внаслідок війни.

Грошова допомога для пенсіонерів у Полтавській області надається у межах ініціативи «Багатосекторна підримка постраждалим від війни людям в Україні». Благодійна організація продовжує прийом заявок на участь у програмі.

Йдеться про фінанси на оплату оренди житла протягом шести місяців. Зареєструватися на участь у програмі можуть мешканці таких громад, як Полтавська, Миргородська, Коломацька, Кременчуцька та Кобеляцька.

Претендувати на участь у цій програмі можуть новоприбулі внутрішньо переміщені особи, які нещодавно, протягом останніх тридцяти днів, оселилися в одній із згаданих громад. Проте важливо, щоб людина, яка подається на виплати, відповідала хоча б одному з визначених критеріїв вразливості.

Зокрема, гроші можуть отримати особи з інвалідністю, ті, хто має тяжке захворювання, самотні люди віком від 55 років або домогосподарства, у яких лише одна чи дві літні особи без підтримки рідних. Також до переліку належать самотні батьки або опікуни неповнолітніх, багатодітні родини, вагітні жінки та матері з дітьми до трьох років.

У разі виникнення питань можна звернутись за телефоном 0503464693. Проєкт реалізується завдяки фінансовій підтримці громадян Сполучених Штатів Америки.

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