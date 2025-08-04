Денежная помощь для пенсионеров в Полтавской области становится важной поддержкой для лиц, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Денежная помощь для пенсионеров в Полтавской области предусматривает, что сейчас идет регистрация для нуждающихся в финансах на аренду жилья, сообщает Politeka.

Денежная помощь для пенсионеров в Полтавской области доступна в рамках проекта , реализуемого Каритасом, и направлена на людей, пострадавших в результате войны.

Денежная помощь для пенсионеров в Полтавской области предоставляется в рамках инициативы «Многосекторная поддержка пострадавшим от войны людям в Украине». Благотворительная организация продолжает прием заявок на участие в программе.

Речь идет о финансах на оплату аренды жилья в течение шести месяцев. Зарегистрироваться на участие в программе могут жители таких общин, как Полтавская, Миргородская, Коломацкая, Кременчугская и Кобеляцкая.

Претендовать на участие в этой программе могут вновь прибывшие внутренне перемещенные лица, которые недавно в течение последних тридцати дней поселились в одной из упомянутых общин. Однако важно, чтобы человек, подаваемый на выплаты, отвечал хотя бы одному из определенных критериев уязвимости.

В частности, деньги могут получить лица с инвалидностью, имеющие тяжелое заболевание, одинокие люди в возрасте от 55 лет или домохозяйства, у которых только один или два пожилых без поддержки родных. Также в список относятся одинокие родители или опекуны несовершеннолетних, многодетные семьи, беременные женщины и матери с детьми до трех лет.

В случае возникновения вопросов можно обратиться по телефону 0503464693. Проект реализуется благодаря финансовой поддержке граждан Соединенных Штатов Америки.

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