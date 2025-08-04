Грошова допомога для пенсіонерів у Миколаївській області призначена для підтримки окремих категорій громадян у серпні цього року.

Грошова допомога для пенсіонерів у Миколаївській області надається державою як щорічна ініціатива до Дня Незалежності, повідомляє Politeka.

Грошова допомога для пенсіонерів у Миколаївській області виплачується згідно з чинним законодавством. Це стосується не лише учасників бойових дій, а й інших людей, чий життєвий шлях був пов’язаний із війною, переслідуваннями чи втратами.

Виплати у 2025 році визначено постановою Кабінету міністрів України. Найвищу суму, 3100 гривень, отримають ті, хто має статус осіб з інвалідністю першої групи через війну, а також ті, хто має особливі заслуги перед державою.

До цієї категорії також входять люди, які пережили концентраційні табори, гето чи інші місця примусового утримання у дитячому віці. Особи з інвалідністю другої групи отримають 2900. Тим, хто має третю групу, виплатять 2700.

Учасники бойових дій, а також постраждалі учасники Революції Гідності й колишні неповнолітні в’язні концтаборів будуть мати додаткову 1000. Також передбачена грошова допомога для пенсіонерів у Миколаївській області, які належать до родин загиблих ветеранів, учасників бойових дій або постраждалих осіб.

Вдови і вдівці, які не вступили в новий шлюб, отримають по 650. Ті, хто брав участь у війні чи був вивезений на примусові роботи, а також діти підпільників, можуть розраховувати на 450.

Що стосується процедури, то тут усе залежить від статусу людини. Якщо ви військовослужбовець, гроші нараховуються автоматично.

Вашу кандидатуру вносить до списку командування частини, і подальші дії відбуваються без вашої участі. Для пенсіонерів ситуація подібна. Якщо ви вже вийшли на пенсію, то виплату додадуть до вашої серпневої пенсії.

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