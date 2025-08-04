Денежная помощь для пенсионеров в Николаевской области предназначено для поддержки отдельных категорий граждан в августе этого года.

Денежная помощь для пенсионеров в Николаевской области предоставляется государством как ежегодная инициатива ко Дню Независимости, сообщает Politeka.

Денежная помощь для пенсионеров в Николаевской области выплачивается согласно действующему законодательству. Это касается не только участников боевых действий, но и других людей, чей жизненный путь связан с войной, преследованиями или потерями.

Выплаты в 2025 году определены постановлением Кабинета Министров Украины. Наивысшую сумму, 3100 гривен, получат те, кто имеет статус лиц с инвалидностью первой группы из-за войны, а также имеющие особые заслуги перед государством.

В эту категорию также входят люди, пережившие концентрационные лагеря, гетто или другие места принудительного содержания в детском возрасте. Лица с инвалидностью второй группы получат 2900. Тем, кто имеет третью группу, выплатят 2700.

Участники боевых действий, а также пострадавшие участники Революции Достоинства и бывшие несовершеннолетние заключенные концлагерей будут иметь дополнительную 1000. Также предусмотрена денежная помощь для пенсионеров в Николаевской области, принадлежащих к семьям погибших ветеранов, участников боевых действий или пострадавших.

Вдовы и вдовцы, не вступившие в новый брак, получат по 650. Те, кто принимал участие в войне или вывезен на принудительные работы, а также дети подпольщиков, могут рассчитывать на 450.

Что касается процедуры, то все зависит от статуса человека. Если вы военнослужащий, деньги начисляются автоматически.

Вашу кандидатуру вносит в список командования части, и дальнейшие действия происходят без вашего участия. Для пенсионеров ситуация схожая. Если вы уже вышли на пенсию, то выплату прибавят к вашей августовской пенсии.

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