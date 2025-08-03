Дефіцит продуктів у Одеській області є лише однією з ознак загального погіршення ситуації з харчовою безпекою.

Дефіцит продуктів у Одеській області вплинув на доступність риби на полицях українських супермаркетів, передає Politeka.

За словами іхтіолога Юлії Куцоконь з Інституту зоології ім. Шмальгауза НАН України, через скорочення вилову деякі види стали практично відсутніми. Йдеться насамперед про товстолоба та щуку. Основним чинником фахівці називають підрив Каховського водосховища, що спричинив критичне зменшення водойм, придатних для промислової діяльності.

Рибалки-любителі, а також комерційні підприємства стикаються з численними труднощами — від заборон на вихід до проблем з дозволами через бойові дії та введений особливий режим. Частина водойм втрачена через окупацію, частина — замінована або осушена.

Ціни на продукт зросли: товстолоб у мережі “Сільпо” — 111 грн/кг, у Varus — майже 180 грн/кг. Щука в деяких магазинах взагалі відсутня, а якщо є — вартість перевищує 190 грн/кг.

Експерти зазначають, що ці сорти стали дефіцитними не лише у містах, але й у регіонах. Дефіцит продуктів у Одеській області — лише одна з ознак загального погіршення ситуації з харчовою безпекою в Україні.

До слова, на Одещині люди також можуть отримати продукти безкоштовно.

З початку повномасштабного вторгнення відкрився Гуманітарний центр «Гостинна Хата». З того часу він щодня, шість днів на тиждень, працює як осередок підтримки для тисяч людей, які постраждали від війни та вимушено залишили свої домівки.

Щодня центр надає підтримку. У «Гостинній Хаті» можна отримати широкий спектр необхідних речей. Надаються безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі, засоби особистої гігієни для дорослих і дітей, побутову хімію, одяг, медикаменти, посуд, дитячі іграшки та предмети першої необхідності.

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