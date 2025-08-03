Дефицит продуктов в Одесской области является одним из признаков общего ухудшения ситуации с пищевой безопасностью.

Дефицит продуктов в Одесской области отразился на доступности рыбы на полках украинских супермаркетов, передает Politeka.

По словам ихтиолога Юлии Куцоконь из Института зоологии им. Шмальгауза НАН Украины из-за сокращения отлова некоторые виды стали практически отсутствующими. Речь идет прежде всего о толстолобом и щуке. Основным фактором специалисты называют подрыв Каховского водохранилища, повлекший критическое уменьшение водоемов, пригодных для промышленной деятельности.

Рыбаки-любители, а также коммерческие предприятия сталкиваются с многочисленными трудностями – от запретов на выход до проблем с разрешениями из-за боевых действий и введен особый режим. Часть водоемов потеряна из-за оккупации, часть — заминирована или осушена.

Цены на продукт выросли: толстолоб в сети Сильпо - 111 грн/кг, у Varus - почти 180 грн/кг. Щука в некоторых магазинах вообще отсутствует, а если есть стоимость превышает 190 грн/кг.

Эксперты отмечают, что эти сорта стали дефицитными не только в городах, но и регионах. Дефицит продуктов в Одесской области только один из признаков общего ухудшения ситуации с пищевой безопасностью в Украине.

К слову, в Одесской области люди также могут получить продукты бесплатно.

С начала полномасштабного вторжения открылся Гуманитарный центр «Гостиная Хата». С тех пор он ежедневно, шесть дней в неделю, работает как центр поддержки тысяч людей, которые пострадали от войны и вынужденно покинули свои дома.

Ежедневно центр оказывает поддержку. В «Гостиной Хате» можно получить широкий спектр необходимых вещей.

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