Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області передбачена для певних категорій людей.

Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області буде надаватися до Дня Незалежності, повідомляє Politeka.

Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області нараховуватиметься згідно з чинним законодавством.

Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області у 2025 році виплачуватиметься відповідно до постанови Кабміну №1396.

Вона регулює процедуру надання соціального захисту тим, хто має особливі трудові заслуги перед державою, ветеранам війни, а також працівникам, які виконували обов’язки в особливих умовах.

Нарахування разової підтримки залишається незмінним, як і в попередні роки. Ті, хто отримує пенсію, а також має право на пільгу, можуть очікувати кошти вже у серпні. Вони надійдуть автоматично разом із пенсією.

Ніяких заяв чи звернень до Пенсійного фонду не потрібно. Система передбачає автоматичну виплату для всіх, хто відповідає критеріям. Якщо ж ветеран війни не є пенсіонером, але служить або працює, кошти перерахують на рахунок установи, де він перебуває. Роботодавець має подати заявку.

Сума залежить від категорії, до якої належить людина. Найбільшу виплату отримають особи з інвалідністю І групи, яку було встановлено внаслідок війни. Вони матимуть додаткові 3100 гривень. Такий самий розмір передбачений для громадян, які мають особливі заслуги перед державою.

Особи з інвалідністю ІІ групи отримають 2900, а ІІІ групи - 2700. Учасники бойових дій можуть розраховувати на 1000 гривень. Членам родин тих, хто мав особливі заслуги перед Батьківщиною, нарахують по 650. Учасникам війни, а також тим, хто був ув’язнений у гетто чи концтаборах, передбачено по 450.

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