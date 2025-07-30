Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области предусмотрено для определенных категорий людей.

Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области будет предоставляться ко Дню Независимости, сообщает Politeka.

Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области будет начисляться согласно действующему законодательству .

Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области в 2025 году будет выплачиваться в соответствии с постановлением Кабмина №1396.

Она регулирует процедуру предоставления социальной защиты тем, кто имеет особые трудовые заслуги перед государством, ветеранам войны, а также работникам, исполняющим обязанности в особых условиях.

Начисление разовой поддержки остается неизменным, как и в предыдущие годы. Те, кто получает пенсию, а также имеют право на льготу, могут ожидать средства уже в августе. Они поступят автоматически вместе с пенсией.

Никаких заявлений или обращений в Пенсионный фонд не требуется. Система предусматривает автоматическую выплату всем, кто отвечает критериям. Если же ветеран войны не является пенсионером, но служит или работает, средства будут перечислены на счет учреждения, где он находится. Работодатель должен подать заявку.

Сумма зависит от категории, к которой принадлежит человек. Наибольшую выплату получат лица с инвалидностью I группы, установленной в результате войны. У них будет дополнительные 3100 гривен. Такой же размер предусмотрен для граждан, имеющих особые заслуги перед государством.

Лица с инвалидностью ІІ группы получат 2900, а ІІІ группы - 2700. Участники боевых действий могут рассчитывать на 1000 гривен. Членам семей тех, кто имел особые заслуги перед Родиной, насчитают по 650. Участникам войны, а также заключенным в гетто или концлагерях предусмотрено по 450.

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