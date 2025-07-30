Безкоштовні продукти для пенсіонерів та ВПО у Дніпропетровській області, включаючи хліб, дитяче харчування та продуктові сертифікати.

Безкоштовні продукти для пенсіонерів та ВПО у Дніпропетровській області можна отримати завдяки ініціативам благодійних фондів, повідомляє Politeka.net.

Благодійний фонд ADRA Ukraine розкрив, яку допомогу надає.

ADRA Ukraine — це українське представництво міжнародної гуманітарної організації ADRA (Adventist Development and Relief Agency), яка розпочала свою роботу в Україні ще у 1993 році. Основна мета організації — допомога тим, хто постраждав від війни, опинився у складних життєвих обставинах або переживає наслідки соціально-економічних криз та надзвичайних ситуацій.

Фонд надає підтримку внутрішньо переміщеним особам, пенсіонерам, родинам з дітьми, людям з інвалідністю, а також тим, хто постраждав від бойових дій. Один з основних напрямків діяльності — продовольча допомога. Люди, які втратили житло або живуть у прифронтових районах, можуть отримати безкоштовні продукти для пенсіонерів та ВПО у Дніпропетровській області, включаючи хліб, дитяче харчування та продуктові сертифікати.

Крім того, фонд реалізує програми грошової підтримки. Допомога надається вагітним жінкам, мамам-годувальницям, одиноким батькам, людям з інвалідністю та особам, які втратили засоби до існування через війну.

Окремим напрямком роботи є психологічна підтримка. Фахівці фонду працюють із дорослими та дітьми, які пережили евакуацію, втрату близьких, насильство чи інші травматичні події. Допомога надається як у формі індивідуального консультування, так і через групову роботу.

Соціальні програми фонду спрямовані на підтримку самотніх літніх людей, родин з дітьми та інших вразливих категорій. Реалізуються проєкти, які сприяють адаптації до нових умов життя, забезпеченню базових потреб і відновленню побуту.

Детальніша інформація про безкоштовні продукти для пенсіонерів та ВПО у Дніпропетровській області, умови участі та отримання допомоги доступна на офіційних ресурсах організації та за телефоном гарячої лінії. Організація знаходиться в Дніпрі за вул. Казакова, 2Д.

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