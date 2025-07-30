Бесплатные продукты для пенсионеров и ВПЛ в Днепропетровской области, включая хлеб, детское питание и продуктовые сертификаты.

Бесплатные продукты для пенсионеров и ВПЛ в Днепропетровской области можно получить благодаря инициативам благотворительных фондов, сообщает Politeka.net.

Благотворительный фонд ADRA Ukraine раскрыл, какую помощь оказывает.

ADRA Ukraine – это украинское представительство международной гуманитарной организации ADRA (Adventist Development and Relief Agency), которая начала свою работу в Украине еще в 1993 году. Основная цель организации — поддержка пострадавшим от войны, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах или переживающим последствия социально-экономических кризисов и чрезвычайных ситуаций.

Фонд оказывает поддержку внутренне перемещенным лицам, пенсионерам, семьям с детьми, людям с инвалидностью, а также пострадавшим от боевых действий. Одно из основных направлений деятельности – продовольственная поддержка. Люди, лишившиеся жилья или живущие в прифронтовых районах, могут получить бесплатные продукты для пенсионеров и ВПЛ в Днепропетровской области, включая хлеб, детское питание и продуктовые сертификаты.

Кроме того, фонд реализует программы финансовой поддержки. Помощь оказывается беременным женщинам, кормящим мамам, одиноким родителям, людям с инвалидностью и лицам, потерявшим средства к существованию из-за войны.

Отдельным направлением работы психологическая поддержка. Специалисты работают со взрослыми и детьми, пережившими эвакуацию, потерю близких, насилие или другие травматические события. Помощь оказывается как в форме индивидуального консультирования, так и через групповую работу.

Социальные программы направлены на поддержку одиноких пожилых людей, семей с детьми и других уязвимых категорий. Реализуются проекты, способствующие адаптации к новым условиям жизни, обеспечению базовых потребностей и восстановлению быта.

Более подробная информация о бесплатных продуктах для пенсионеров и ВПЛ в Днепропетровской области, условиях участия и получения помощи доступна на официальных ресурсах организации и по телефону горячей линии. Организация находится в Днепре на ул. Казакова, 2Д.

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