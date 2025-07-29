Пільги для дітей-ВПО в Харкові є важливою складовою державної підтримки внутрішньо переміщених осіб у 2025 році, повідомляє Politeka.

Фахівці сайту Безоплатної правничої допомоги наголошують, що до осені цього року переселенці отримуватимуть по 2 000 гривень на дорослого і 3 000 гривень на дитину або людину з інвалідністю. Ця допомога орієнтована на пенсіонерів, багатодітні сім’ї, осіб з обмеженими можливостями та дітей.

Крім того, якщо родина витрачає понад 20% доходу на оренду житла, держава частково компенсує ці витрати. Програма "єВідновлення" також передбачає компенсації для переселенців, зокрема з тимчасово окупованих територій, після оновлення правил.

Пільги для дітей-ВПО в Харкові включають соціальну стипендію для студентів, які навчаються на денній формі за держзамовленням, не мають академічних заборгованостей і не перебувають у академічній відпустці. Додатково переселенці мають пріоритет у поселенні до гуртожитків і можуть отримувати знижки на проживання. Також дітям з ВПО, а також тим, хто живе поруч із зоною бойових дій, надають пільгові кредити на освіту.

Ще одна важлива перевага — пріоритетне зарахування дітей до державних і комунальних садочків і шкіл. Для отримання безплатного харчування батькам потрібно надати копію довідки про статус ВПО або документ про статус дитини, постраждалої через війну.

Також у 2025 році передбачене безкоштовне оздоровлення або відпочинок дітей переселенців. Якщо у батьків встановлений застосунок "Дія", відповідне повідомлення надходить автоматично. Інакше деталі можна дізнатися у місцевому управлінні соцзахисту за місцем реєстрації.

Джерело: Безоплатна правнича допомога

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