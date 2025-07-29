Льготы для детей-ВПЛ в Харькове являются важной составляющей государственной поддержки внутренне перемещенных лиц в 2025 году, сообщает Politeka.

Специалисты сайта Бесплатной юридической помощи отмечают, что к осени этого года переселенцы будут получать по 2 000 гривен на взрослого и 3 000 гривен на ребенка или человека с инвалидностью. Это пособие ориентировано на пенсионеров, многодетные семьи, лиц с ограниченными возможностями и детей.

Кроме того, если семья тратит более 20% дохода на аренду жилья, государство частично компенсирует эти расходы. Программа "єВідновлення" также предусматривает компенсации для переселенцев, в частности с временно оккупированных территорий, после обновления правил.

Льготы для детей-ВПО в Харькове включают социальную стипендию для студентов, которые учатся на дневной форме по госзаказу, не имеют академических задолженностей и не находятся в академическом отпуске. боевых действий, предоставляющих льготные кредиты на образование.

Еще одно важное преимущество — приоритетное зачисление детей в государственные и коммунальные садики и школы. Для получения бесплатного питания родителям нужно предоставить копию справки о статусе ВПЛ или документе о статусе ребенка, пострадавшего из-за войны войны.

Также в 2025 г. предусмотрено бесплатное оздоровление или отдых детей переселенцев. Если у родителей установлено приложение "Дія", соответствующее сообщение поступает автоматически. В противном случае детали можно узнать в местном управлении соцзащиты по месту регистрации.

Источник: Безоплатна правнича допомога

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