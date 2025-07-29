Експерти застрерігають місцевих мешканців, адже подорожчання хліба в Харкові відбуватиметься і надалі.

Подорожчання хліба в Харкові вже відчутне в супермаркетах міста, повідомляє Politeka.

Як свідчать дані із супермаркету Рост, подорожчання хліба в Харкові вже б'є по гаманцях, адже цін на цей базовий продукт не тішать. Експерти зазначають, що ситуація найближчим часом не покращиться.

Подорожчання хліба в Харкові спричинило серйозний тиск на щоденні витрати споживачів. Люди вже помічають, що на полицях магазинів вартість звичних позицій вища, ніж навіть кілька тижнів тому.

За офіційними даними Мінфіну, буханець пшеничного у нарізці вагою 650 грамів ще нещодавно коштував 43 гривні 65 копійок, а тепер його ціна становить 49.49. Інший популярний варіант, «ЦарХліб», пшеничний у фасуванні 600 грамів, пропонується за майже 44 грн.

Не надто змінюється ситуація і на ринку житніх сортів. Приміром, за 300 грамів «Riga Бородинівський» доведеться викласти в середньому 45.83. У деяких магазинах ціна ще вища і сягає 48 гривень. Це говорить про те, що житні сорти втрачають позиції доступності.

Місцеві продавці поки що тримають деякі позиції на нижчому рівні. У маркеті Рост можна знайти буханку «Козацького» вагою 400 грамів за 29 гривень. А от за «Український традиційний» у фасуванні 500 г доведеться заплатити 23. Однак фахівці не дають приводу для оптимізму.

Експерти неодноразово попереджали, що впродовж другої половини року вартість хлібобулочних виробів зросте щонайменше на 20 відсотків. Причина такого тренду досить проста і очевидна, це відчутний дефіцит деяких видів зерна, передусім жита.

Зниження пропозиції цього виду сировини на українському ринку вже спричинило підвищення вартості житнього борошна. За попередніми підрахунками, продукти з його вмістом зростуть у вартості ще на 15 відсотків.

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