Эксперты предостерегают местных жителей, ведь подорожание хлеба в Харькове будет происходить и дальше.

Подорожание хлеба в Харькове уже ощутимо в супермаркетах города, сообщает Politeka.

Как свидетельствуют данные из супермаркета Рост, подорожание хлеба в Харькове уже бьет по кошелькам, ведь цены на этот базовый продукт не радуют. Эксперты отмечают, что ситуация в ближайшее время не улучшится.

Подорожание хлеба в Харькове повлекло за собой серьезное давление на ежедневные расходы потребителей. Люди уже замечают, что на полках магазинов стоимость привычных позиций выше, чем даже несколько недель назад.

По официальным данным Минфина, буханка пшеничного в нарезке весом 650 граммов еще недавно стоила 43 гривны 65 копеек, а теперь ее цена составляет 49.49. Другой популярный вариант, «ЦарьХлеб», пшеничный в фасовке 600 граммов, предлагается за почти 44 грн.

Не слишком меняется ситуация и на рынке ржаных сортов. К примеру, за 300 граммов Riga Бородиновский придется выложить в среднем 45.83. В некоторых магазинах цена еще выше и достигает 48 гривен. Это говорит о том, что ржаные сорта теряют позиции доступности.

Местные продавцы пока держат некоторые позиции на более низком уровне. В маркете Рост можно найти буханку «Казацкого» весом 400 граммов за 29 гривен. А вот за Украинский традиционный в фасовке 500 г придется заплатить 23. Однако специалисты не дают повода для оптимизма.

Эксперты неоднократно предупреждали, что в течение второй половины года стоимость хлебобулочных изделий вырастет не менее 20 процентов. Причина такого тренда достаточно проста и очевидна, это ощутимый дефицит некоторых видов зерна, прежде всего ржи.

Снижение предложения этого вида сырья на украинском рынке уже повлекло за собой повышение стоимости ржаной муки. По предварительным подсчетам продукты с его содержанием вырастут в стоимости еще на 15 процентов.

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