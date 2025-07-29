Безкоштовні продукти для пенсіонерів в Донецькій області є реальною підтримка у надзвичайно складний період.

Безкоштовні продукти для пенсіонерів в Донецькій області надають в межах гуманітарної ініціативи, яку реалізує ASB Ukraine разом з партнерською організацією Eleos-Ukraine за підтримки Aktion Deutschland Hilft, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають на сторінці організації ASB Ukraine.

Мета програми — підтримка найбільш вразливих мешканців прифронтових районів, які постраждали внаслідок бойових дій.

Допомога охоплює кілька напрямків, зокрема — роздача продуктових і гігієнічних наборів. У межах проєкту «Надання екстреної допомоги людям, які постраждали від конфлікту, у прифронтових районах Харківської та Донецької областей та ВПО, які проживають у центральних регіонах України», мешканці кількох громад вже отримали базові речі.

Йдеться про Добропільську, Лиманську та Дружківську громади. Там живуть люди, які зараз найбільше потребують зовнішньої підтримки. На фото видно одержувачів пакунків — серед них особи похилого віку, які позитивно сприймають подібну взаємодію.

Безкоштовні продукти для пенсіонерів в Донецькій області — це реальна підтримка у надзвичайно складний період, спрямована на зменшення тягаря повсякденного життя.

Підтримку отримують і в Харківській області. Зокрема, мешканці міста Харків, а також жителі Дергачівської та Богодухівської громад. Гуманітарну місію координують на місцях, аби забезпечити точкову логістику та уникнути затримок у роздачі.

До слова, нещодавно повідомлялося про подібну ініціативу і на Дніпропетровщині. Фонд «Крок з Надією» розпочав впровадження нової гуманітарної допомоги, що спрямована на підтримку найвразливіших категорій населення.

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