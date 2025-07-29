Бесплатные продукты для пенсионеров в Донецкой области реальная поддержка в чрезвычайно сложный период.

Бесплатные продукты для пенсионеров в Донецкой области предоставляются в рамках гуманитарной инициативы, которую реализует ASB Ukraine вместе с партнерской организацией Eleos-Ukraine при поддержке Aktion Deutschland Hilft, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют на странице организации ASB Ukraine .

Цель программы — поддержка наиболее уязвимых жителей прифронтовых районов, пострадавших в результате боевых действий.

Помощь включает несколько направлений, в частности — раздача продуктовых и гигиенических наборов. В рамках проекта «Оказание экстренной помощи пострадавшим от конфликта людям в прифронтовых районах Харьковской и Донецкой областей и ВПЛ, проживающих в центральных регионах Украины», жители нескольких общин уже получили базовые вещи.

Речь идет о Добропольской, Лиманской и Дружковской общинах. Там живут люди, которые сейчас больше нуждаются в внешней поддержке. На фото видны получатели пакетов — среди них пожилые люди, которые положительно воспринимают подобное взаимодействие.

Бесплатные продукты для пенсионеров в Донецкой области — это реальная поддержка в сложнейший период, направленная на уменьшение бремени повседневной жизни.

Поддержку получают и в Харьковской области. В частности, жители города Харькова, а также жители Дергачевской и Богодуховской общин. Гуманитарную миссию координируют на местах, чтобы обеспечить точечную логистику и избежать задержек в раздаче.

Кстати, недавно сообщалось о подобной инициативе и на Днепропетровщине. Фонд «Шаг с Надеждой» начал внедрение новой гуманитарной помощи, направленной на поддержку самых уязвимых категорий населения.

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