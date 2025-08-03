Безкоштовні продукти для пенсіонерів в Харківській області є конкретною підтримкою тим, хто її найбільше потребує.

Безкоштовні продукти для пенсіонерів в Харківській області надає організація ASB Ukraine у рамках реалізації гуманітарної ініціативи спільно з партнерами, передає Politeka.

Про це повідомляється на офіційній сторінці проєкту.

Допомога спрямована на підтримку соціально вразливих мешканців, які перебувають у прифронтових районах. Ініціатива здійснюється в межах програми «Надання екстреної допомоги людям, які постраждали від конфлікту, у прифронтових районах Харківської та Донецької областей та ВПО, які проживають у центральних регіонах України».

Реалізацію забезпечує ASB Ukraine у співпраці з Eleos-Ukraine, фінансування надає Aktion Deutschland Hilft. Представники громад, що постраждали, отримують продуктові й гігієнічні набори.

На оприлюднених фото — жителі населених пунктів, які вже отримали необхідні товари. Місцеві, серед яких є люди похилого віку, висловлюють щиру подяку за надану підтримку.

Допомогу також отримують і в Донецькій області, зокрема громади: Добропільська, Лиманська, Дружківська. У Харківській — місто Харків, а також Дергачівська та Богодухівська громади.

Безкоштовні продукти для пенсіонерів в Харківській області — це конкретна підтримка тим, хто її найбільше потребує в умовах війни та постійної небезпеки.

До слова, на Харківщині люди також можуть отримати субсидії.

Субсидія — це форма державної допомоги, яка надається громадянам, котрі через низькі доходи не мають змоги самостійно оплачувати житлово-комунальні послуги. Її розмір визначається індивідуально для кожного домогосподарства з урахуванням рівня доходів і складу сім’ї.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області: що хочуть змінити для українців, перелік нововведень.

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО у Харківській області: що передбачає підтримка для українців.

Як повідомляла Politeka, Субсидії для пенсіонерів у Харківській області: в ПФУ попередили, як впливає дохід на допомогу.