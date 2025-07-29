Стало відомо, чи враховують перекази з карти на карту при розрахунку субсидії для пенсіонерів у Харківській області, повідомляє Politeka.net.

Пояснення надала прес-служба ПФУ.

Субсидія — це форма державної допомоги, яка надається громадянам, котрі через низькі доходи не мають змоги самостійно оплачувати житлово-комунальні послуги. Її розмір визначається індивідуально для кожного домогосподарства з урахуванням рівня доходів і складу сім’ї.

Під час розрахунку субсидії для пенсіонерів у Харківській області враховуються доходи усіх членів домогосподарства. До уваги беруться як основні, так і додаткові джерела доходу. Зокрема, у переліку доходів, що можуть вплинути на розмір допомоги, зазначаються:

щомісячна заробітна плата;

пенсійні виплати;

допомога з безробіття;

стипендії;

соціальні виплати;

доходи від підприємницької діяльності;

дивіденди від цінних паперів;

інші регулярні надходження.

Особливу увагу слід звернути на грошові перекази з-за кордону. У багатьох випадках такі надходження теж вважаються доходом. Якщо сума міжнародного переказу є суттєвою або регулярною, її обов’язково врахують під час визначення права на отримання підтримки. Це може призвести до зменшення суми допомоги або навіть повної відмови в її призначенні.

Субсидії для пенсіонерів у Харківській області можна отримати не лише в холодний період року, а й улітку. Упродовж так званого неопалювального сезону, який триває з першого травня до тридцятого вересня, розмір допомоги зазвичай зменшується, оскільки витрати на комунальні послуги у цей період є значно нижчими. В окремих випадках розрахункова сума може виявитися нульовою — тобто, пільга формально нарахована, але не виплачується через відсутність необхідності у покритті витрат.

Подати заяву на оформлення можна в кілька способів. Один з найзручніших — це онлайн-реєстрація через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України. Такий формат дозволяє заощадити час і уникнути черг у державних установах. Для цього потрібно заповнити відповідну форму, прикріпити скан-копії необхідних документів, а також дочекатися рішення про призначення або відмову у наданні підтримки.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області: що хочуть змінити для українців, перелік нововведень.

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО у Харківській області: що передбачає підтримка для українців.

Як повідомляла Politeka, Субсидії для пенсіонерів у Харківській області: в ПФУ попередили, як впливає дохід на допомогу.