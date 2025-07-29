Стало известно, учитывают ли переводы с карты на карту при расчете субсидии для пенсионеров в Харьковской области, сообщает Politeka.net.

Объяснение предоставила пресс-служба ПФУ.

Субсидия — это форма государственной помощи, предоставляемая гражданам, которые из-за низких доходов не могут самостоятельно оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Ее размер определяется индивидуально для каждого домохозяйства с учетом уровня доходов и состава семьи.

При расчете субсидии для пенсионеров в Харьковской области учитываются доходы всех членов домохозяйства.

ежемесячная заработная плата;

пенсионные выплаты;

пособие по безработице;

стипендии;

социальные выплаты;

доходы от предпринимательской деятельности;

дивиденды от ценных бумаг;

прочие регулярные поступления.

Особое внимание следует обратить на денежные переводы из-за границы . Во многих случаях такие поступления тоже считаются доходом. Если сумма международного перевода существенная или регулярная, ее обязательно учтут при определении права на получение поддержки. Это может привести к уменьшению суммы пособия или даже полному отказу в ее назначении.

Субсидии для пенсионеров в Харьковской области можно получить не только в холодное время года, но и летом. В течение так называемого неотапливаемого сезона , который длится с первого мая до тридцатого сентября, размер пособия обычно уменьшается, поскольку расходы на коммунальные услуги в этот период значительно ниже. В отдельных случаях расчетная сумма может оказаться нулевой — то есть, льгота формально начислена, но не выплачивается из-за отсутствия необходимости покрытия расходов.

Подать заявление на оформление можно в несколько способов. Один из самых удобных – это онлайн-регистрация через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины . Такой формат позволяет сэкономить время и избежать очередей в государственных учреждениях. Для этого нужно заполнить соответствующую форму, прикрепить скан-копии необходимых документов, а также дождаться решения о назначении или отказе в оказании поддержки.

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