Бесплатные продукты для пенсионеров в Харьковской области являются конкретной поддержкой тем, кто в ней больше всего нуждается.

Бесплатные продукты для пенсионеров в Харьковской области дает организация ASB Ukraine в рамках реализации гуманитарной инициативы совместно с партнерами, передает Politeka.

Об этом сообщается на официальной странице проекта.

Помощь направлена на поддержку социально уязвимых жителей, находящихся в прифронтовых районах. Инициатива осуществляется в рамках программы «Оказание экстренной помощи пострадавшим от конфликта людям в прифронтовых районах Харьковской и Донецкой областей и ВПЛ, проживающих в центральных регионах Украины».

Реализацию обеспечивает ASB Ukraine в сотрудничестве с Eleos-Ukraine, финансирование предоставляет Aktion Deutschland Hilft. Представители пострадавших общин получают продуктовые и гигиенические наборы.

На обнародованных фото жители населенных пунктов, которые уже получили необходимые товары. Местные, среди которых пожилые люди, выражают искреннюю благодарность за оказанную поддержку.

Помощь также получают и в Донецкой области, в частности, общины: Добропольское, Лиманское, Дружковское. В Харьковской – город Харьков, а также Дергачевская и Богодуховская общины.

Бесплатные продукты для пенсионеров в Харьковской области — это конкретная поддержка тем, кто в ней больше всего нуждается в условиях войны и постоянной опасности.

К слову, в Харьковской области люди также могут получить субсидии.

Субсидия — это форма государственной помощи, предоставляемая гражданам, которые из-за низких доходов не могут самостоятельно оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Ее размер определяется индивидуально для каждого домохозяйства с учетом уровня доходов и состава семьи.

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