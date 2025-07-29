Прогноз погоди у Дніпрі на тиждень з 30 липня по 6 серпня демонструє поступове зниження температур.

Прогноз погоди у Дніпрі на тиждень з 30 липня по 6 серпня показує зміну температурних показників і поривів вітру, повідомляє Politeka.

Дані надає сайт meteofor.

У середу, 30 липня, температура повітря становитиме +22°C, напрямок вітру – північний, пориви досягнуть 11 м/с, опади – 1,6 мм. Наступного дня, 31 числа, синоптики очікують +33°C, північно-західний вітер з тією ж швидкістю, без дощу.

У п’ятницю, 1 серпня, повітря прогріється до +23°C, напрям повітря залишиться північно-західним з поривами 11 м/с. 2 серпня прогнозується +27°C, вітер – аналогічного напрямку, швидкість – 8 м/с, опади незначні – 0,1 мм. У неділю, 3 серпня, температура знизиться до +20°C, очікується північно-західне повітряне надходження з поривами 7 м/с, опадів не буде.

У понеділок, 4 числа, очікується +27°C, північно-західний вітер – 7 м/с, без дощу. 5-го повітря прогріється до +19°C, вітер трохи слабший – 5 м/с, але вологість зросте – 1,7 мм дощу. У середу, 6-го, температура знову зросте до +30°C, вітровий напрямок зміниться на північно-східний, швидкість – 5 м/с, без дощу.

Отже, прогноз погоди у Дніпрі на тиждень з 30 липня по 6 серпня демонструє поступове зниження температур із короткочасним зростанням та незначними опадами на окремі дні. У другій половині періоду домінують північні та східні вітри, що послаблюються ближче до кінця тижня.

Загальна метеокартина дозволяє мешканцям міста планувати щоденні справи, враховуючи зміну повітряних потоків та температуру.

Місцевим жителям варто зважати на ситуацію та планувати справи на відкритому повітрі відповідно до прогнозу.

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