Прогноз погоды в Днепре на неделю с 30 июля по 6 августа демонстрирует постепенное понижение температур.

Прогноз погоды в Днепре на неделю с 30 июля по 6 августа показывает изменение температурных показателей и порывов ветра, сообщает Politeka.

Данные предоставляет сайт meteofor .

В среду, 30 июля, температура воздуха будет +22°C, направление ветра – северное, порывы достигнут 11 м/с, осадки – 1,6 мм. На следующий день, 31 числа, синоптики ожидают +33°C, северо-западный ветер с той же скоростью без дождя.

В пятницу, 1 августа, воздух прогреется до +23°C, направление воздуха останется северо-западным с порывами 11 м/с. 2 августа прогнозируется +27°C, ветер – аналогичного направления, скорость – 8 м/с, осадки незначительные – 0,1 мм. В воскресенье, 3 августа, температура снизится до +20°C, ожидается северо-западное воздушное поступление с порывами 7 м/с, осадков не будет.

В понедельник, 4 числа, ожидается +27°C, северо-западный ветер – 7 м/с, без дождя. 5-го воздух прогреется до +19°C, ветер немного слабее – 5 м/с, но влажность вырастет – 1,7 мм дождя. В среду, 6-го, температура снова вырастет до +30°C, ветровое направление сменится на северо-восточное, скорость – 5 м/с, без дождя.

Итак, прогноз погоды в Днепре на неделю с 30 июля по 6 августа демонстрирует постепенное снижение температур с кратковременным ростом и небольшими осадками на отдельные дни. Во второй половине периода доминируют северные и восточные ветры, которые ослабляются ближе к концу недели.

Общая метеокартина позволяет горожанам планировать ежедневные дела, учитывая изменение воздушных потоков и температуру.

Местным жителям следует учитывать ситуацию и планировать дела на открытом воздухе в соответствии с прогнозом.

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