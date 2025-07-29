Прогноз погоди у Харкові на тиждень з 30 липня по 6 серпня свідчить про помірні температури з періодичними опадами.

Прогноз погоди у Харкові на тиждень з 30 липня по 6 серпня повідомляє про мінливі температурні показники і незначні опади, передає Politeka.

Таку інформацію надає сайт meteofor.

У четвер, 30 липня, очікується температура повітря до +19°C із вітром північного напрямку та поривами до 11 м/с, опади будуть мінімальними — близько 0,3 мм. Наступного дня, 31 липня, стовпчик термометра підніметься до +34°C, вітер зміниться на північно-західний із силою поривів 10 м/с, а опади збільшаться до 1,5 мм.

1 серпня прогнозує +22°C, північно-західний подих повітря із поривами 9 м/с і опади 3,3 мм. 2 серпня температура підніметься до +30°C, вітер залишиться північно-західним, а опади будуть мінімальними — 0,2 мм. 3 серпня очікується +20°C, пориви 6 м/с, злив не передбачається.

4 числа температурні показники зросте до +29°C, вітер північно-західний із поривами 6 м/с, дощів не буде. 5-го очікується +19°C, вітер південно-західний із силою 6 м/с і невеликими дощами 0,5 мм. У середу, 6-го, температура знову підніметься до +29°C, напрям повітря зміниться на північний, пориви до 8 м/с, опадів не очікується.

Отже, прогноз погоди у Харкові на тиждень 30 липня - 6 серпня свідчить про помірні температури з періодичними опадами та переважно північно-західним вітром. Зміни температур і швидкості вітру варіюються в межах 16–34°C і 4–11 м/с відповідно, що характерно для початку серпня.